Новая система для устранения запахов тестируется на КПО Подмосковья

На одном из комплексов по переработке отходов в Подмосковье разработан нейтрализатор неприятных запахов «Мокрый барьер». Система будет служить дополнительной защитой в весенне-летний период. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Принцип работы заключается в устранении запахов жидкостью, в составе которой органические соединения, эфирные масла и вода. По системе мокрого барьера раствор поступает в атмосферный воздух по трубопроводу и распыляется под давлением с помощью форсунок. При этом он создает завесу и уничтожает, а не маскирует запах. Жидкости абсолютно безопасны для человека и окружающей среды.

Барьер установлен в четырех зонах комплекса:

на очистных сооружениях;

на площадке временного складирования отходов;

в цехе компостирования;

на участке биофильтра.

Управление осуществляется автоматически с учетом полученных данных о скорости и направлении ветра, температуре и влажности воздуха. Для этого комплекс оборудован метеостанцией.

В зависимости от атмосферных показателей система автоматически выбирает программу работы насосов высокого давления и периодичность распыления. Также предусмотрена возможность варьирования концентрации рабочего раствора в зависимости от интенсивности запахов.

Установка будет функционировать круглосуточно до наступления осенних заморозков и начнет свою работу как только среднесуточная температура установится выше 0°C.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.