Новая котельная в поселке Челюскинский Подмосковья работает в штатном режиме

Блочно-модульная котельная, построенная в 2024 году в поселке Челюскинский городского округа Пушкинский, функционирует в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

5 февраля депутат Государственной Думы Сергей Пахомов, глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов и депутат Московской областной Думы Михаил Ждан посетили новую блочно-модульную котельную в поселке Челюскинский. Объект был построен в 2024 году по концессионному соглашению с ООО «Газпром теплоэнерго МО».

В котельной установлены четыре водогрейных котла, работающих по температурному графику 95/70°С. Система теплоснабжения выполнена по закрытой схеме, что обеспечивает надежную и эффективную работу оборудования.

Основным топливом для котельной является природный газ, что повышает экологичность и экономичность эксплуатации. Водоснабжение организовано через один водопровод, что упрощает обслуживание.

Для отвода продуктов сгорания используются две двухствольные дымовые трубы. Котельная функционирует полностью в автоматическом режиме, не требуя постоянного присутствия персонала, что снижает эксплуатационные затраты и повышает надежность теплоснабжения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.