Новая котельная обеспечит теплом и горячей водой поселок Шатурторф в Шатуре

Новая газовая блочно-модульная котельная мощностью 15 МВт строится в поселке Шатурторф городского округа Шатура, где проживают более 3,5 тыс. человек. Объект обеспечит теплом и горячей водой 15 многоквартирных жилых домов, детский сад, школу и дом культуры поселка, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Котельную оснастят автоматизированной системой управления оборудованием и водоподготовительной установкой непрерывного действия. Новый объект жилищно-коммунальной инфраструктуры будет функционировать круглосуточно круглый год: отопление — в зимний период, горячее водоснабжение — постоянно.

Главгосстройнадзор Московской области осуществляет строгий контроль на каждом этапе строительства котельной. Инспекторы ведомства проверили стройплощадку: сейчас строительные работы выполнены на 8%. Ведется армирование и бетонирование фундаментной плиты. Запуск нового энергообъекта запланирован во II квартале 2026 года.

Котельную строят в рамках реализации целей региональной госпрограммы, направленной на развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности.

Работы финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Шатура.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.