«Комбинат благоустройства» в Домодедове получил новые машины для содержания дорог и общественных территорий. Первая техника уже выходит на уборку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Домодедове продолжается модернизация «Комбината благоустройства». Предприятие закупило тракторы, комбинированные дорожные машины, мини-погрузчики, фронтальные погрузчики и грейдер. Также поступило навесное оборудование: ковши, щетки и распределители противогололедных материалов. Обновление позволит расширить объем работ, выполняемых собственными силами.

Глава округа Евгения Хрусталева и председатель совета депутатов Леонид Ковалевский осмотрели машины и проверили ход модернизации предприятия.

На территории базы строят два ангара. В отапливаемом здании разместят гаражи для техники и бытовые помещения для сотрудников — комнаты отдыха, душевые и столовую. Второй ангар предназначен для хранения инвентаря и оборудования.

«Модернизация «Комбината благоустройства» — это не только закупка новых машин, но и создание современных условий для сотрудников. Постепенно расширяем возможности предприятия, чтобы больше работ по содержанию территории выполнять собственными силами. Благодарю совет депутатов за поддержку и выделение необходимых средств», — отметила Евгения Хрусталева.

Предприятие также продолжает набирать сотрудников. Сейчас открыты вакансии трактористов и дворников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что особенность обновления группировки снегоуборочной техники в этом году — усиление ее роторами.

«Каждый год мы целенаправленно ведем обновление дорожной техники, как тяжелой, так и легкой. В этом году, наверное, особенность заключается в том, вы знаете это прекрасно, что мы достаточно усилили группировку роторами», — сказал Воробьев.