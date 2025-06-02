Новая коммунальная техника поступила в автопарк Дубны

Муниципальная компания «ЖКУ» в Дубне к лету обновила парк техники. В помощь коммунальщикам приобретен манипулятор с люлькой, сообщает пресс-служба администрации округа.

Новая техника поможет коммунальщикам более оперативно решать городские задачи. С помощью манипулятора сотрудники МБУ планируют доставлять оборудование (например, лежаки) в зоны отдыха, переоборудовать тракторы с зимних видов работ на летние и наоборот, перевозить и разгружать тяжелые грузы, такие как новые вазоны в парки и скверы, а также доставлять и устанавливать элементы детских игровых площадок.

Техника приобретена при поддержке главы Дубны Максима Тихомирова.

«Несколько лет назад мы взяли курс на создание своего автопарка, чтобы уйти от работы с подрядчиками и приводить город в порядок своими силами. Коммунальщики давно обращались с просьбой приобрести манипулятор. Это позволит нашим муниципальным службам расширить спектр работ и не зависеть от сторонних организаций», — подчеркнул глава Дубны.

МБУ «ЖКУ» в Дубне занимается различными видами работ по содержанию города в порядке: убирает городские дороги, тротуары, общественные пространства, проводит ямочный ремонт, обустраивает детские игровые площадки и занимается озеленением парков, улиц.

Ежегодно автопарк организации пополняется новыми единицами. В прошлом году в ноябре в Дубну также была закуплена новая техника, в том числе при поддержке правительства региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.