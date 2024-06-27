Новая канализационно-насосная станция появится в Лобне

В городском округе Лобня приступили к строительству новой канализационно-насосной станции. Объект появится на улице Бойко в микрорайоне Красная поляна. Об этом сообщает администрация округа.

«На Спортивной, 1 закончили благоустройство, положили асфальт, а на Краснополянской, 29 провели ремонт детской площадки», — сообщила глава муниципалитета Анна Кротова.

Также в округе активно идут работы по опиловке сухостойных деревьев, покосу травы и окрашиванию ограждений и скамеек.

Кроме того, рабочие покрасили и привели в порядок контейнерную площадку на Чехова, 11. На Жирохова, 2 завершили ремонт отмостки. На улице Луговая и в Научном городке провели механизированную и ручную уборку прибордюрной части.

Также по просьбе жителей от детского сада на улице Чкалова вывезли брошенный автомобиль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он объявил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.