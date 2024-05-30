Новая блочно-модульная котельная появится в Рузе

сегодня в 21:27

Строительство блочно-модульной котельной стартовало в Рузе на Волоколамском шоссе. Новая котельная придет на смену действующей, которая располагается рядом на той же территории.

Специалисты уже залили фундамент и подготовили все для начала прокладки коммуникаций.

Она будет обеспечивать качественным тепло- и водоснабжением многоквартирные дома № 3, 5, 7, 9, 11, 13 на Волоколамском шоссе.

Завершение строительных работ и ввод в эксплуатацию объекта ЖКХ запланирован на конец ноября 2024 года. Она будет обслуживать 86 квартир.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.

Текст — Екатерина Данилина