Ногинский регоператор выиграл Всероссийскую премию за раздельный сбор отходов

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Ногинский региональный оператор занял первое место в номинации «Раздельный сбор отходов» VI Всероссийской премии профессионалов городского хозяйства 2025 года. Церемония награждения прошла 10 ноября, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На VI Всероссийскую межрегиональную многоотраслевую премию профессионалов городского хозяйства подали рекордные 1170 заявок из 50 субъектов России. По итогам отбора награды получили 170 организаций и работников ЖКХ из 30 регионов.

Участников награждали в 16 номинациях, посвященных развитию городов — от создания комфортной среды и цифровой трансформации до энергоэффективности и обеспечения чистой водой. Ногинский региональный оператор победил в номинации «Раздельный сбор отходов».

В компании назвали награду подтверждением высокого уровня ежедневной работы коллектива и связали успех с тесным партнерством с жителями.

«Отдельное спасибо партнерам и жителям, которые участвуют в раздельном сборе: без их вовлеченности такие результаты были бы невозможны», — отметили в компании.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что в регионе растет число людей, заинтересованных в экологической повестке и продвижении своих идей. В числе приоритетов остается просветительская работа с подрастающим поколением и взрослыми.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.