Ночная смена против стихии: как Шатура борется со снегопадом

Шатуру вновь накрыл сильный снегопад. Дорожные службы работают круглосуточно. Пока город спит, на его улицах кипит напряженная борьба.

Всю ночь, с девяти вечера до шести утра, основные магистрали патрулируют спецмашины. Они не только счищают снег, но и сразу обрабатывают дороги противогололедными реагентами.

У дорожных служб есть строгий план. В первую очередь приводят в порядок самые опасные участки. Особое внимание уделяют дорогам с интенсивным движением и автобусным маршрутам. Об этом рассказала Мария Махначева, заместитель директора по ремонту и содержанию дорог.

Водители спецтехники сохраняют бодрость духа. Они признаются, что работать для безопасности города им в радость. Однако есть проблема, которая сильно тормозит работу — это припаркованные автомобили на обочинах основных дорог.

Дорожники обращаются к автовладельцам с просьбой — не оставлять машины на пути следования спецтехники в неположенных местах. Брошенный транспорт тормозит уборку. Он не дает машинам качественно расчистить проезд.

Город продолжают чистить без остановки. В шесть утра на вахту заступит новая смена. Арсенал техники увеличится в разы. К машинам присоединятся бригады рабочих с лопатами. Все службы максимально включены в работу.