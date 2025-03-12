Незаконную транспортировку стройотходов пресекли в Пушкине

На территории городского округа Пушкинский сотрудники министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, регионального министерства экологии и природопользования, министерства внутренних дел Российской Федерации и Главного управления региональной безопасности Московской области провели совместный экорейд по борьбе с несанкционированным перемещением строительных отходов, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе рейда проверили 24 единицы техники и выявили 3-х водителей, у которых не оказалось необходимых документов. В отношении нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении согласно ч. 1, 2 ст. 6.26 КоАП Московской области.

Благодаря проведенной работе был предотвращен сброс строительного мусора объемом 60 кубометров.

Разрешение на транспортировку отходов строительства, сноса и грунтов можно оформить на региональном портале государственных услуг. Документ подтверждает право перемещения образуемого объема строительного мусора с объекта его образования на объекты переработки, позволяя избежать штрафов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.