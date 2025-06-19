В погоне за быстрым расширением зоны покрытия некоторые провайдеры продолжают рискованную практику — размещают провода волоконно-оптических линий связи на опорах линий электропередачи (ЛЭП) без заключения договора с владельцем электросетевой инфраструктуры.

На первый взгляд это позволяет сэкономить время и деньги, но на деле приводит к серьезным проблемам.

Опоры ЛЭП — собственность сетевых компаний. «Вешать» на них что-либо без соответствующего договора является незаконным. Когда энергетики обнаруживают самовольные подвесы, они подают в суд. А решения судов в таких случаях единодушны — в пользу энергокомпаний. В результате телеком-операторы несут существенные финансовые потери. Провайдеров обязывают не только оплатить неосновательное обогащение за весь период незаконного использования опор, но и возместить проценты на неосновательное обогащение, расходы на судебные издержки, на принудительное исполнение решения суда. Так и набегает кругленькая сумма.

Помимо этого, когда энергетики вынуждены экстренно демонтировать нелегально размещенные провода ВОЛС, тысячи абонентов провайдера остаются без интернета — страдают и обычные пользователи, и бизнес, и социальные учреждения. В условиях жесткой конкуренции на рынке интернет-услуг такие сбои моментально подрывают репутацию компании и приводят к оттоку клиентов.

Есть и прямая угроза жизни людей. Монтажники, которые монтируют ВОЛС без разрешения энергетиков, часто работают на опорах под напряжением, пренебрегая правилами охраны труда, — это уже в разных городах России привело к смертельным случаям. А из-за неправильного монтажа могут возникать аварии, оставляющие без света целые населенные пункты.

Легальное размещение волоконно-оптических линий связи через договор с энергокомпанией решает все проблемы. Провайдеры, которые выбирают законный путь, не рискуют бизнесом и стабильно развивают свои сети. Те же, кто пытается схитрить, в итоге расплачиваются деньгами, репутацией, а иногда и человеческими жизнями.

Юристы рекомендуют телекоммуникационным компаниям заблаговременно оформлять необходимые документы и заключать договоры для размещения ВОЛС на ЛЭП с сетевыми организациями. Соблюдение этих требований не только минимизирует правовые и репутационные риски, но и обеспечит развитие бизнеса в долгосрочной перспективе.