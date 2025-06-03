Необычные счета за май от МосОблЕИРЦ

Жителям Подмосковья доставлены платежные документы за май. На обратной стороне квитанций напечатаны детские рисунки, победившие в конкурсе «Открытка мира», передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Жители большинства городских округов увидят на бумажных квитанциях 4 QR-кода. Два из них привычны и содержат реквизиты для оплаты через банковские приложения или в отделениях банков. Над ними напечатаны два новых кода — для оплаты без комиссии через Систему быстрых платежей.

При оплате через СБП в личном кабинете на сайте, мобильном приложении«МосОблЕИРЦ Онлайн» или через терминал на приеме у менеджеров есть шанс выиграть 3999 рублей. Подробнее про розыгрыши призов в июне — на сайте расчетного центра.

Рекомендованный срок оплаты квитанций — до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.