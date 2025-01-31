Недобросовестные провайдеры могут лишить клиентов электричества и интернета

В столичном регионе более 95% операторов связи заключили соглашения с энергетическими компаниями и законно размещают свои кабели на опорах линий электропередачи. Однако некоторые компании, стремясь сэкономить, действуют незаконно, что может привести к серьезным последствиям. Размещая оборудование на опорах ЛЭП без согласования с владельцами инфраструктуры, такие провайдеры ставят под угрозу стабильность энергоснабжения.

Юристы советуют при заключении договора на услуги связи обязательно включать в него пункт, обязывающий провайдера соблюдать требования закона «О связи» и постановления правительства РФ № 2106 «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи». Согласно этим нормативным актам, провайдеры могут использовать объекты инфраструктуры только с разрешения их владельцев. В противном случае абоненты рискуют остаться без интернета и электричества.

Проблема заключается в том, что при незаконной установке волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) энергетики не могут контролировать процесс. Это повышает риск повреждения электросетевой инфраструктуры, которая находится под напряжением. Кроме того, нелегальное оборудование перегружает конструкции ЛЭП, что может привести к авариям и перебоям в подаче электроэнергии.

Но главная опасность — это угроза жизни и здоровью людей. Во-первых, сотрудники провайдера, не имеющие навыков работы с высоким напряжением, могут получить удар током во время монтажа. Во-вторых, энергетики, обслуживающие ЛЭП, могут столкнуться с непредвиденными препятствиями и получить травмы. Наконец, случайные прохожие могут пострадать, если неправильно закрепленные кабели упадут с опоры.

По данным компании «Россети Московский регион», большинство провайдеров действуют в рамках закона. Более 280 операторов связи легально установили свои кабели, заключив соответствующие договоры с энергетиками.

Однако около 15 провайдеров (примерно 4% рынка столичного региона) уклоняются от оплаты и регулярно подают жалобы в Федеральную антимонопольную службу и другие государственные органы. В результате судебных разбирательств с ними были заключены договоры на 4 тыс. ВОЛС. При этом эксперты оценивают, что эти операторы уже установили не менее 15 тыс. незаконных кабелей, в отношении которых ведется претензионно-исковая работа с требованием демонтажа или легализации.