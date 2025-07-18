Названы самые активные регионы по обустройству контейнерных площадок

На заседании штаба по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) перечислили пять регионов, наиболее активно занимающихся закупкой контейнеров. В их число вошли Оренбургская, Иркутская и Пермская области, Краснодарский край, а также Еврейская автономная область. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев во время совещания, прошедшего на площадке Координационного центра Правительства РФ. Данные по ситуации в сфере ТКО были предоставлены экспертами Российского экологического оператора.

«Согласно отчетности на данный момент создано 1136 контейнерных площадок и приобретено 15 745 контейнеров. С прошедшего штаба было создано еще 124 площадки и закуплено 132 контейнера. Прирост наблюдается по Оренбургской, Иркутской, Пермской областям, Краснодарскому краю, Еврейской автономной области. Спасибо за работу, коллеги», — отметил Денис Буцаев.

В то же время среди отстающих регионов оказались Забайкальский и Камчатский края, а также Республика Карелия. За последнюю неделю там не было зафиксировано активности по закупке контейнеров или созданию новых площадок.

Согласно утвержденным планам закупок, в 2025 году в регионах должно появиться 8952 новые контейнерные площадки и 48 558 контейнеров.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — выстроить в России эффективную систему обращения с ТКО. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ТКО, сократит их захоронение до 50% и позволит вовлекать в переработку не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.