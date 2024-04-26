Названы объекты модернизации коммунальной инфраструктуры в Химках

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел открытую трибуну на тему «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области». На мероприятии обсудили в том числе и план работ в Химках, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Игорь Коханый отметил, что мероприятие стало уже третьим в серии открытых трибун в формате кустовых совещаний. Здесь обсуждалась модернизация инфраструктуры в городских округах Дубна, Дмитровский, Долгопрудный, Лобня, Клин, Солнечногорск, Талдом, Химки. Встречи проводятся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

«В настоящее время в Московской области реализуется масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры, основная цель которой — повышение качества и надежности оказания коммунальных услуг, снижение аварийности на объектах ЖКХ», — подчеркнул Игорь Коханый.

Заместитель министра энергетики Московской области Андрей Пулин рассказал о модернизации в сфере теплоснабжения.

Так в Химках в 2024 году поинвестиционной программе ООО «ТСК Мосэнерго» запланировано реконструировать котельную в мкр. Подрезково, котельную на Гагорном шоссе и на ул. Октябрьская, а также модернизировать котельную ТСК Мичурина, д. 31. На 38 ЦТП запланирована модернизация в части обеспечения диспетчеризации.

Кроме того, В 2026–2027 годах запланированы строительство локальных очистных сооружений в мкрн. Подрезково, строительство локальных очистных сооружений ул. Толстого, строительство локальных очистных сооружений поверхностных сточных вод по Куркинскому шоссе и локальные очистные сооружения поверхностного стока на р. Грачевка и руч. Встречный I и II очередь. Охват жителей — 144 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.