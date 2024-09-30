Названы лучшие округа Подмосковья по устранению нарушений в содержании МКД

Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов назвал лучшие городские округа по динамике устранения нарушений в содержании МКД за две недели.

Всего в Подмосковье 3 912 проблемных домов. Нарушения устранены в 2 281 МКД. Представлен топ-5 округов, которые стали лучшими в этом вопросе за две недели. Так, в Коломне показатель устраненных нарушений достиг 90%, в Одинцовском округе — 85%, в Электростали — 81%, в Богородском округе — 81%, в Шатуре — 80%.

Также Мурашов отметил Раменский округ, который не попал в топ-5 по общему количеству устраненных дефектов, но стал абсолютным лидером по исправлению ситуации за две недели.

«Коллеги привели в порядок 136 домов, что позволило Раменскому округу зайти в „зеленую зону“. Он находится на 10-15 местах», — отметил Мурашов.

Кроме того, представлен и топ-5 округов, где лучше и быстрее всего решили проблему с подготовкой системы центрального отопления к отопительному сезону. В их число вошли Химки, Воскресенск, Щелково, Орехово-Зуевский округ, а также Одинцовский округ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.