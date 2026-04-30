Названа дата отключения отопления в Новокузнецке

В Новокузнецке 4 мая прекратят подачу тепла в жилые дома. Решение приняли после пяти дней со среднесуточной температурой выше +8 градусов, сообщает Сiбдепо .

Новокузнецкий мэр Денис Ильин сообщил в соцсетях, что теплоэлектроцентрали перестанут подавать теплоноситель с 4 мая. По его словам, в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха превышала +8 градусов — это основной показатель для завершения отопительного сезона в Кузбассе.

«Распоряжение подписано и направлено всем ресурсоснабжающим и управляющим организациям», — подчеркнул глава города.

Новокузнецк стал первым муниципалитетом региона, где решили завершить отопительный сезон 2025–2026 годов.

