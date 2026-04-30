Названа дата отключения отопления в Новокузнецке
Фото - © Медиасток.рф
В Новокузнецке 4 мая прекратят подачу тепла в жилые дома. Решение приняли после пяти дней со среднесуточной температурой выше +8 градусов, сообщает Сiбдепо.
Новокузнецкий мэр Денис Ильин сообщил в соцсетях, что теплоэлектроцентрали перестанут подавать теплоноситель с 4 мая. По его словам, в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха превышала +8 градусов — это основной показатель для завершения отопительного сезона в Кузбассе.
«Распоряжение подписано и направлено всем ресурсоснабжающим и управляющим организациям», — подчеркнул глава города.
Новокузнецк стал первым муниципалитетом региона, где решили завершить отопительный сезон 2025–2026 годов.
