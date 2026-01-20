Назван способ отсудить у УК 1 000 000 рублей за падение сосульки

Россияне могут отсудить у УК до 1 млн рублей за падение сосульки на автомобиль

Российские автовладельцы имеют все законные основания взыскать с управляющих компаний (УК) компенсацию, сумма которой в ряде случаев может достигать 1 млн рублей, за падения наледи с крыш на припаркованные автомобили. Подробнее об этом рассказал эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с изданием «Абзац» .

Согласно действующему законодательству (Постановление Госстроя № 170), обязанность по своевременной очистке кровель лежит на УК или товариществе собственников жилья (ТСЖ). При этом наличие на фасаде здания табличек «Осторожно, сосульки!» не освобождает коммунальщиков от ответственности за порчу имущества.

Порядок действий автовладельца, столкнувшегося с падением сосулек на машину, зависит от типа страхового полиса. Если у него есть КАСКО и такой риск прописан в договоре, то страховая компания обычно полностью покрывает убытки. Когда у водителя нет КАСКО, то ущерб взыскивается напрямую с виновника на основании статьи 1064 Гражданского кодекса РФ, которая обязывает возмещать вред имуществу в полном объеме.

Сумма выплат напрямую коррелирует со стоимостью восстановления авто и запчастей. В 2026 году за небольшие повреждения суды в среднем присуждают около 100 тысяч рублей.

«Бывают случаи, когда за серьезные повреждения дорогих иномарок суды взыскивают более миллиона рублей», — добавил эксперт.

При падении сосульки на машину нужно не медлить и следовать четкому плану: вызвать полицию, чтобы зафиксировать инцидент протоколом, собрать доказательства (сделать фото- и видеофиксацию места ЧП, найти свидетелей), заказать оценку ущерба у независимого специалиста и направить официальную претензию в УК. Если ответственная организация откажется добровольно возмещать ущерб, можно подать иск в суд.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.