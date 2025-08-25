Научный совет при МинЖКХ Подмосковья оценил технологии в области водоснабжения

В областном правительстве состоялось заседание научно-технического совета, в котором приняли участие более 50 экспертов, включая представителей министерства ЖКХ Московской области, научных институтов, ресурсоснабжающих и профильных организаций. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В ходе заседания были промышленные и инжиниринговые предприятия представили технологические решения, направленные на повышение эффективности систем водоснабжения и водоотведения региона, включая проекты по модернизации существующей инфраструктуры и внедрению инновационных цифровых технологий.

Одним из ключевых докладов стала презентация инновационного научно-практического программного продукта, ориентированного на оптимизацию работы очистных сооружений. Он моделирует процессы очистки сточных вод и позволяет оперативно оценивать эксплуатационные показатели, выявлять нарушения и давать численные рекомендации по корректировке режимов работы оборудования в реальных условиях.

Еще одна инициатива — проект по развитию централизованной системы водоотведения, разработанный Щелковским водоканалом совместно с администрацией округа. Проект предполагает использование каскадной канализационной системы, которая позволит вывести из эксплуатации устаревшие локальные очистные сооружения.

Среди основных преимуществ системы:

снижение энергопотребления до 80% по сравнению с локальными системами;

обеспечение стабильного соблюдения нормативов очистки сточных вод;

сокращение операционных затрат;

поэтапное подключение новых территорий без рисков для окружающей среды.

Важной темой обсуждения стала технология санации трубопроводов, использующая гибкие полимерные рукава для восстановления герметичности изношенных труб. Этот метод особенно актуален в условиях плотной городской застройки, где минимизация земляных работ при модернизации инфраструктуры является критически важной.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отмечал, что каждое решение и предложение оценивается по критериям энергоэффективности, экономической целесообразности и соответствия особенностям Московской области.

По итогам заседания был составлен протокол с рекомендациями экспертов по применению инновационных технологий, на территории Московской области. В нем также представлены предложения по дальнейшему развитию систем водоснабжения и водоотведения с учетом региональных особенностей и потребностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.

«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.