Нарушители заплатят штрафы за незаконный сброс мусора в Ленинском округе

Еще четыре случая несанкционированного сброса мусора на контейнерных площадках выявлены в Ленинском городском округе в период с 22 по 30 сентября текущего года. Владельцам транспортных средств, на которых привезли отходы, придется заплатить штрафы от 70 до 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Незаконный сброс мусора дважды зафиксирован на улице Черняховского в Расторгуевской части города Видное, а также в поселке Ленинский и деревне Жабкино. Все правонарушения попали на камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Три из них были совершены водителями фургонов, в одному случае отходы подвезли на легковом автомобиле», — уточнили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

Там также добавили, что штрафы за незаконный сброс отходов назначаются по упрощенной процедуре. Санкции для граждан могут составлять до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юридических лиц — до 200.

Ранее сообщалось, что жители Московской области обязаны утилизировать мусор в том населенном пункте, где они проживают и где заключили договор на вывоз отходов с региональным оператором. При этом сброс строительного и крупногабаритного мусора в контейнеры для бытовых отходов или возле них является нарушением в любом случае. Его необходимо утилизировать в специально установленном порядке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.