Напоминания о долге — чтобы не переплачивать за ЖКУ

Каждый день просроченного платежа может увеличить итоговую сумму к оплате за счет пеней, отключения услуг и затрат на их подключение, приостановки выплаты льгот и субсидий, а при обращении в суд — оплаты судебных издержек и исполнительского сбора, передает пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Чтобы долги не увеличивали коммунальные платежи, МосОблЕИРЦ напоминает о необходимости оплатить ЖКУ через смс-уведомления, электронные письма и долговые квитанции.

Если к моменту получения уведомления долг погашен, напоминание можно проигнорировать.

Для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, предусмотрен механизм рассрочки платежа. Заключить соглашения о постепенном погашении долга можно, обратившись в управляющую/ресурсоснабжающую организацию.

Без комиссии оплатить коммунальные услуги можно через Систему быстрых платежей на сайте МосОблЕИРЦ по кнопке моментальной оплаты или в личном кабинете, в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», электронные счета — из электронной почты.

Если начисления в квитанции вызывают вопросы. Статьей 155 Жилищного кодексаРФ предусмотрено, что оплачивать ЖКУ нужно, даже если в квартире никто не проживает и не зарегистрирован. В этом случае на квартплате можно сэкономить, передавая показания приборов учета: при нулевом потреблении начисления за электричество и воду будут нулевые.

При временном отсутствии, недопоставке или предоставлении некачественной услуги возможен перерасчет. Как выполняется перерасчет при временном отсутствии, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Получить консультацию по начислениям можно в любом клиентском офисе МосОблЕИРЦ, по телефону 8 499 444 01 00, направив обращение через личный кабинет на сайте или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».