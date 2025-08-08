Наибольший объем работ по ремонту теплотрасс в Ленинском округе запланирован на август

В Ленинском городском округе продолжаются работы по модернизации 14 объектов системы теплоснабжения, включая замену и строительство участков магистральной теплотрассы, а также ремонт тепловых пунктов. Их готовность варьирует от 20% до 80%. Максимальный объем работ планируется сделать в августе. Об этом сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«В Ленинском округе в текущем году мы заменяем более 8 километров теплотрасс, реконструируем три центральных тепловых пункта, а также прокладываем новый участок теплосети. Инспекции объектов проводим еженедельно, чтобы точно понимать, хватает ли рабочей силы и техники. На текущий момент работы выполняются в соответствии с графиком. Для нас крайне важно не только установить оборудование, но и гарантировать его своевременный ввод в эксплуатацию и бесперебойную работу в течение всего отопительного сезона», — сказал глава муниципалитета Станислав Каторов.

Он уточнил, что на сегодняшний день в работе — Центральный тепловой пункт на проспекте Ленинского Комсомола в Видном и участки теплотрасс на улицах Советской, проспекте Ленинского Комсомола, а также в поселке Развилка и других населенных пунктах. По словам Каторова, есть локации, где готовность объектов достигает 70%-80%, на других участках — от 20% до 60%.

«Необходимо поддерживать высокий темп работ, чтобы во второй половине сентября провести пробные пуски. Поэтому на август запланирован наибольший объем работ. Одновременно ведем подготовку к следующему этапу программы. По поручению Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, в Подмосковье развернута самая масштабная в стране модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства, рассчитанная на несколько лет», — подчеркнул глава Ленинского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.