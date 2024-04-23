В Подмосковье начал работу крупнейший в РФ завод по рециклингу полимеров

Введен в строй крупнейший в России завод по рециклингу полимеров «ЭкоЛайн-ВторПласт» и завод по производству готовых изделий из вторичной гранулы «ЭкоПласт». Мощность входящего потока сырья «ЭкоЛайн-ВторПласт» составляет более 60 тыс. тонн пластиковых отходов в год, из которых будет произведено более 47 тыс. тонн вторичных полимеров. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

«ЭкоПласт» будет выпускать 120 тыс. контейнеров для отходов в год, паллеты из вторичной гранулы, а также товары хозяйственно-бытового назначения.

Новые заводы вошли в состав первого в России экотехнопарка замкнутого цикла «Восток», в состав которого также входит крупнейший в Европе комплекс по переработке отходов «Восток» мощностью 1,2 млн тонн отходов в год. Отходы в Москве и Московской области собираются регоператорами Группы ЭкоЛайн, направляются на КПО Восток, откуда отсортированные полимеры поступают на завод ЭкоЛайн-ВторПласт, где из них производят флексу и гранулу, в том числе из которой на заводе ЭкоПласт производят готовую продукцию — контейнеры для отходов и паллеты.

После выхода из строя паллеты и контейнеры будут собраны операторами и направлены на ЭкоЛайн-Вторпласт для перехода на новый цикл производства и использования.

ЭкоЛайн-ВторПласт — это первое перерабатывающее предприятие в России, реализуемое силами оператора по обращению с отходами (группой ЭкоЛайн) и переработчика (ООО «Втор-Пласт»). Завод входит в состав Экотехнопарка Группы ЭкоЛайн, расположенного рядом с КПО Восток. Завод включает в себя четыре технологических комплекса, перерабатывающих основные виды пластиковых бытовых отходов во вторичные полимеры: ПЭТФ флексу, ПНД, ПВД и ПП гранулу.

Технологическая концепция завода ЭкоЛайн-ВторПласт заключается в производстве готовой продукции максимальной, в том числе пищевой, чистоты, которую можно использовать для производства упаковки для продуктов питания. Добиться этого позволяет современная многоуровневая система сортировки сырья и уникальная многоступенчатая технология мойки, в том числе горячей мойки с применением эффективных и безопасных моющих средств.

Завод оснащен уникальной не только для России, но и для мирового опыта системой водооборота и водоотчистки. Весь объем загрязненной воды после мойки полимеров очищается до состояния, пригодного к повторному использованию — завод имеет полностью замкнутую и полностью автоматизированную систему работы с водой. Общий объем воды, находящийся в технологическом цикле, составляет более 6,5 тыс. куб. метров.

Из готовой продукции предприятия в большинстве случаев можно будет произвести те же изделия, что были до переработки, без добавления первичных ресурсов.

Новое предприятие будет перерабатывать не только традиционные пластиковые отходы, но и неликвидные, так называемые полигонные пленки, всегда считавшиеся сложноперерабатываемыми. Это позволит сократить объемы захоронения отходов и способствовать достижению целей нацпроекта «Экология».

На этой же площадке открыт завод «ЭкоПласт», который производит новые товары из переработанного сырья. «ЭкоПласт» оснащен автоматизированной линией подачи и переработки сырья с самым современным оборудованием — термопластавтоматами, с усилием смыкания от 10 до 5 500 тонн, европейскими пресс-формами и роботами, а также конвейерной линией сборки.

Производственные мощности «ЭкоПласт» позволяют производить до 120 тыс. пластиковых мусорных контейнеров объемом 770 и 1 100 л. Гибкость настройки оборудования дает возможность варьировать вид выпускаемой продукции — пластиковые изделия хозяйственно-бытового назначения и евро-паллеты. Содержание вторсырья в контейнере составит до 30%, паллеты будут производиться с содержанием вторичной гранулы до 100%.

При производстве контейнеров используется вторсырье, которое поступает с сортировочных конвейеров комплексов переработки отходов, пройдя этап предварительной мойки и переработки в гранулу на мощностях завода ЭкоЛайн-Вторпласт, что позволяет замкнуть цикл переработки пластика.

Контейнер «ЭкоЛайн» спроектирован на основе многолетнего практического опыта региональных операторов Группы ЭкоЛайн. Новая конструкция предусматривает дополнительные замки, усиленные колеса, а для реализации раздельного сбора отходов предусмотрено нанесение информации методом термопечати, которое намного устойчивее и дешевле, чем наклейки, используемые для идентификации контейнеров. Первые контейнеры новой модели с содержанием вторичной гранулы получат регоператоры Группы ЭкоЛайн в Москве и Московской области.

Общая стоимость проекта составила 11,7 млрд рублей, из которых ППК «РЭО» было профинансировано 2,88 млрд рублей по льготной ставке на срок 10 лет. Для привлечения данного финансирования компания «Эколайн-Вторпласт» выпустила первые в отрасли зеленые облигации, которые в полном объеме были выкуплены ППК «РЭО».

За счет участия РЭО в проект привлечены 6,85 млрд рублей банковских средств. Партнером проекта выступает Сбербанк. Остальной бюджет финансируется за счет собственных средств компании.

Налоговые отчисления завода по утилизации пластика за первые 10 лет эксплуатации составят около 4,5 млрд рублей, созданы 300 новых рабочих мест для жителей региона.

В ходе открытия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Группой ЭкоЛайн и Сбербанком, а также между заводом ЭкоЛайн-ВторПласт и компанией Сибур.

Зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко сказал, что на сегодняшний день это флагманский проект в рамках нацпроекта «Экономика замкнутого цикла».

«Представители российского бизнеса рискнули вложить колоссальные инвестиции в этот проект. 11,7 млрд рублей — стоимость проекта, 2,9 млрд рублей — федеральное финансирование в рамках мер поддержки, которые идут по линии ППК РЭО. Что отдельно порадовало — что на этом объекте есть уникальные очистные сооружения. То есть фактически все пластики, а мы получаем на этом объекте около 20 разных пластиков с полигонов, с мест сортировки, проходят обработку, и вода никуда не направляется с этого объекта. Локальные очистные сооружения работают с несколькими ступенями очистки. Это современный экологичный проект. Я поздравляю всех участников, проектировщиков, инвесторов. Это действительно здорово, что у нас появляются в стране, несмотря на санкции, такие проекты», — отметил Абрамченко.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что предприятие ЭкоЛайн-ВторПласт» — первый в России комплекс по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) полного замкнутого цикла и единственный в своем роде на территории Восточной Европы и постсоветского пространства.

«Единая локация объединяет сортировку и переработку вторсырья из отходов в полный цикл, оптимизирует транспортную логистику, сокращает углеродный след конечной продукции. Проект реализован при поддержке РЭО в беспрецедентно короткие сроки — за 23 месяца», — отметил Буцаев.

Генеральный директор АО «ЭкоЛайн-Капитал» (управляющая компания группы ЭкоЛайн) Евгений Михайлов сказал, что государственная политика и поддержка ППК РЭО сделали возможным реализацию проектов, нацеленных на утилизацию самых невостребованных и сложных в переработке полимерных отходов.

«С запуском заводов ЭкоЛайн-Вторпласт и ЭкоПласт вчерашние отходы на полигонах превращаются в ценное сырье и новые товары из вторичной гранулы. Принципы экономики замкнутого цикла позволят обеспечить экономику качественным сырьем, сохранить первичные ресурсы и реально сократить объем захоронения», — заключил Михайлов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.