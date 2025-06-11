На западе Подмосковья заменят оборудование в трансформаторных подстанциях

Министерство энергетики Московской области отдает приоритет российским технологиям, оборудованию и программному обеспечению во всех сферах топливно-энергетического комплекса. Это стратегически важный курс, позволяющий создавать современную, независимую и устойчивую энергосистему региона. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

«Импортозамещение — наш приоритет. Мы последовательно реализуем политику импортозамещения в разных направлениях энергетического комплекса — в теплоснабжении, газовой отрасли, электроэнергетике. Это не просто замена оборудования, а укрепление технологического суверенитета нашей страны. А главное — такие решения делают энергосистему устойчивее, а жизнь людей — комфортнее и безопаснее», — подчеркивает министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В рамках инвестиционной программы специалисты компании «Россети Московский регион» в существующих трансформаторных подстанциях (ТП) выполняет замену ячеек импортного производства на ячейки комплектного распределительного устройства (КРУ) 10 кВ отечественного производства.

На территории Волоколамского муниципального округа данные работы уже выполнены в двух ТП, которые расположены в деревнях Иванцево и Нелидово, где проживает около 1 тыс. человек.

Современные ячейки российского образца обладают улучшенными техническими показателями, в том числе благодаря применению вакуумных выключателей, которые минимизируют риск повреждения электросетевого оборудования, повышают надёжность его работы, а также обеспечивают повышенную безопасность для обслуживающего персонала и экологической среды.

Новые ячейки имеют меньшие габариты, что позволяет в случае необходимости увеличить их количество на существующих площадях объекта. Помимо этого они оснащены устройствами телемеханики, что дает возможность дистанционно управлять работой оборудования ТП. Установленный срок данного оборудования составляет примерно 30 лет.

До конца года западный филиал компании планирует реконструировать еще 39 трансформаторных подстанций западного Подмосковья, где будут установлены данные ячейки. Работы будут выполнены на территории округов: Истра, Наро-Фоминский, Лотошино, Можайский, Одинцовский, Рузский, Шаховская.

Применение современных ячеек КРУ 10 кВ российского производства обеспечивает надежную электросетевого оборудования и значительно повышает надежность электроснабжения потребителей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.