На ВЗУ в Кашире установили частотные преобразователи по инвестпрограмме

На территории Каширы завершена установка 7 частотных преобразователей на водозаборных узлах № 2, № 3, № 4, а также на скважинах в деревнях Большое Кропотово и Алатьино. Работы велись по инвестпрограмме ресурсоснабжающей организации, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

За 2025 год на территории Московской области в рамках инвестиционных программ завершено 27 мероприятий, направленных на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения.

Среди них 3 крупных объекта:

Фрязино — строительство водопроводной линии протяженностью 1 800 м от ул. Садовой, д. 18 до ул. Нахимова, д. 10А;

Люберцы — реконструкция водопроводной сети от ул. Электрификации до ул. Хлебозаводской.

Домодедово — реконструкция водопроводной сети 125 мм в д. Павловское по ул. Вокзальная и ул. Павловская.

Также работы проведены в Богородском округе, Подольске, Серпухове и других округах Подмосковья. Мероприятия охватили 145 тыс. жителей региона.

Инвестиционные программы реализуются как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных тарифных источников — например, собственные средства ресурсоснабжающих предприятий. Это отличает их от госпрограммы, где финансирование на 100% осуществляется из бюджетных источников. Благодаря этому удается параллельно с крупными проектами масштабно развивать и модернизировать менее крупные, при этом не менее значимые объекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.