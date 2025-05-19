На ВЗУ № 1 в Пушкине ведутся активные работы по реконструкции

Работы на водозаборном узле № 1 (ВЗУ № 1), одном из центральных в Пушкино, были начаты в августе 2024 года. К сегодняшнему дню выполнено бурение двух новых скважин, проведена обвязка, установлено насосное оборудование. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Пушкинский.

На объекте работает временная станция водоподготовки.

«Вода проходит через эту временную станцию и поступает жителям уже очищенная. Мы выполнили это для того, чтобы приступить к работам по демонтажу станции второго подъема», — прокомментировала замглавы округа Пушкинский Людмила Конопатченкова.

Также проведен монтаж фундаментов для двух резервуаров объемом по 800 куб. м.

«В новом здании насосной станции будет располагаться станция водоочистки, которой не было ранее, в связи с этим со вводом новой станции вода пройдет три системы водоочистки», — добавила Людмила Конопатченкова.

Работы планируют завершить в 2026 году. После ввода объекта качество водоснабжения улучшится для 30 тыс. жителей.

Всего по округу в рамках программы по реконструкции водозаборных узлов проводятся работы на семи ВЗУ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.