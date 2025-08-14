На улице Рязанской в Егорьевске завершается капремонт котельной

Муниципальный округ Егорьевск второй год участвует в программе обновления коммунальной инфраструктуры. В прошлом году муниципалитет был в числе лидеров по объему работ — на программу было направлено около 360 млн рублей. В этом году цифра выросла почти вдвое, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава округа Дмитрий Викулов вместе с городским прокурором Алексеем Савельевым провели рабочий выезд на котельную на улице Рязанской, чтобы проконтролировать ход капремонта, который сейчас находится на завершающей стадии. Работы выполняются в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Этот объект, второй по мощности в округе, обеспечивает теплом и горячей водой 14 758 жителей. На 14 августа установлены 4 новых, современных и энергоэффективных насоса, которые уже обеспечивают жителей горячим водоснабжением.

Впереди технические операции, связанные с завершающей наладкой и поставкой мелких комплектующих. Подрядчик отметил, что все работы завершат к 1 сентября.

«Подготовка к отопительному сезону — задача, требующая слаженной работы и контроля на всех этапах, особенно таких ключевых, как замена и наладка оборудования. Проводим большую работу, чтобы гарантировать не только безопасность, но и комфортное проживание жителей», — отметил глава м. о. Егорьевск Дмитрий Викулов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.