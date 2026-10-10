сегодня в 20:26

На улице Ленина в Красногорске обновили дворы сразу шести домов

Сегодня жители сразу шести домов на улице Ленина — № 34А, 34Б, 36, 38, 38А и 38Б — уже оценивают результат завершившегося благоустройства. Дворы заметно преобразились: обновлена тротуарная сеть и проезды, заменены бордюры, уложен новый асфальт, модернизированы детские площадки.

«Теперь стало гораздо удобнее выходить из дома, ходить по двору и гулять с детьми. Все стало аккуратно, чисто и современно. Видно, что территорию действительно преобразили», — поделилась жительница одного из домов.

Работы завершены в рамках муниципальной программы «Чистый округ» на 2026–2030 годы, которая продолжает программу формирования современной комфортной городской среды.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.