На ул Рождественской в Люберцах установили знаки, запрещающие остановку авто
Фото - © Администрация г.о. Люберцы
В городском округе Люберцы на улице Рождественской установили знаки, запрещающие остановку транспортных средств, сообщает пресс-служба администрации округа.
«По решению рабочей группы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городском округе Люберцы на улице Рождественская, от пересечения с улицей Солнечная до дома № 6 по улице Рождественская, установлены знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Работает эвакуатор», — отмечается в сообщении.
Эвакуация транспортных средств, нарушающих правила парковки, начнется через 20 дней после установки знаков.
Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и не оставлять автомобили в запрещенных местах.
С начала года подобные дорожные знаки уже были установлены в Люберцах на улицах Электрификации, С. П. Попова, 8 Марта, Инициативная, Красноармейская (Кирова), Преображенская и Юности.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.
По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.