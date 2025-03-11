На ул Рождественской в Люберцах установили знаки, запрещающие остановку авто

В городском округе Люберцы на улице Рождественской установили знаки, запрещающие остановку транспортных средств, сообщает пресс-служба администрации округа.

«По решению рабочей группы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городском округе Люберцы на улице Рождественская, от пересечения с улицей Солнечная до дома № 6 по улице Рождественская, установлены знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Работает эвакуатор», — отмечается в сообщении.

Эвакуация транспортных средств, нарушающих правила парковки, начнется через 20 дней после установки знаков.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и не оставлять автомобили в запрещенных местах.

С начала года подобные дорожные знаки уже были установлены в Люберцах на улицах Электрификации, С. П. Попова, 8 Марта, Инициативная, Красноармейская (Кирова), Преображенская и Юности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.