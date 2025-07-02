сегодня в 15:29

На теплопроводе М-5 в Дзержинском обустраивают площадки для обслуживания оборудования

В г. Дзержинский городского округа Люберцы завершают благоустройство участков магистрального теплопровода М-5. Тепломагистраль обеспечивает отоплением и горячей водой порядка 30 тысяч дзержинцев, 167 домов, социальные объекты и предприятие оборонно-промышленного комплекса ФГУП «ФЦДТ Союз», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Протяженность магистральной теплотрассы составляет более 3 километров. Она проходит от ТЭЦ-22 до Центральной бойлерной. Тепло подаётся с ТЭЦ-22 ТСК «Мосэнерго».

Сеть построена была еще в 60-е годы прошлого века и обладала высокой степенью износа, поэтому губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев принял решение капитально отремонтировать данную тепломагистраль за счет средств резервного фонда Московской области.

«В настоящее время на тепломагистрали произведена полная замена трубопровода. Объект введён в эксплуатацию в 2024 году. Сейчас завершаются работы по благоустройству и установке сопутствующих элементов. Выполняются работы по устройству площадок для обслуживания оборудования (спускники, воздушники) тепловой сети и герметизации стыков муфтами», — отметил Владимир Волков.

В Дзержинском на 2025–2026 годы также планируется модернизация шести участков теплосетей по улицам Шама, Академика Жукова, Дзержинской и Лермонтова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.