На штабе ЖКХ обсудили ситуацию с теплоснабжением в Семеновском и Михнево

Главная тема рабочего совещания под руководством главы городского округа Ступино, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Мужальских — ситуация с теплоснабжением в населенных пунктах Семеновское и Михнево, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В прошлую среду введен режим повышенной готовности местного уровня реагирования в отношении тепловой сети протяженностью 60 п.м в Семеновском и теплового пункта «Северный» в Михнево.

Оборудование ЦТП «Северный» имеет высокий уровень физического износа, ведущего к снижению тепловой нагрузки и повышенному риску возникновения перебоев в теплоснабжении. Запланирована замена оборудования.

После приобретения муниципалитетом коммунальной структуры села Семеновское, выявлен значительный физический износ тепловых сетей. Участок протяженностью 60 м находится в изношенном состоянии и не может выполнять функции по отоплению многоквартирных домов и социально значимых объектов. Принято решение о замене участка тепловой сети. Работы будут проведены в ускоренном порядке с минимальным прохождением административных процедур.

«21 октября в котельной Семеновского сломался насос, подающий воду в котёл. Аварийные бригады выполнили ремонт. Тепловые сети изношены. Приступили к замене 60 м участка тепловой сети, — сказал глава округа. — На ЦТП „Северный“ в Михнево у оборудования также высокий уровень износа, ведущего к снижению тепловой нагрузки и риску перебоев в теплоснабжении. Ведется замена оборудования».

По словам руководителя округа, для оперативного решения вопросов в муниципалитете работает штаб. Все обращения жителей приняты. По всем адресам будет проведена работа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев