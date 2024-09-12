В Истре жилой фонд и объекты соцсферы готовы к отопительному сезону на 99%

Ключевым вопросом повестки заседания Правительства Московской области стало обсуждение подготовки к осенне-зимнему периоду. Так, на данный момент в городском округе Истра готовность жилого фонда и объектов социальной сферы к отопительному сезону составляет 99%. Из 1303 МКД полностью к зиме готовы 1286, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Параллельно идет работа и на объектах инженерной инфраструктуры. В настоящее время проведены гидравлические испытания на теплотрассах 76 котельных, что составляет 248,8 км. в двухтрубном исчислении. Также все котельные прошли планово-предупредительные ремонты, было проведено техобслуживание всего котельного оборудования.

Напомним, что с этого года в муниципалитете началась масштабная модернизация и реконструкция системы теплоснабжения.

Сейчас на плановом ремонте находятся котельная № 5 в Дедовске и котельная в Глебовском. Капитальный ремонт с заменой всего оборудования идет и в котельной № 12 микрорайона Большевик. Срок завершения работ до — середины октября.

Готовятся к сдаче после капитального ремонта участки тепловых сетей котельной № 4 в Дедовске, также завершен капремонт сетей, протяженностью 3 км, в Истре на улице Советская. В Глебовском капитальный ремонт сейчас в самом разгаре.

Кроме этого, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на 63 котельных округа были установлены датчики для передачи информации о температуре и давлении теплоносителя, которые позволят в автоматическом режиме мониторить ситуацию.

Параллельно с ремонтными работами сотрудники ресурсоснабжающих организаций проходят и противоаварийные тренировки. Это также немаловажная часть работы, которая позволяет службам при возникновении аварийных ситуаций оперативно и профессионально решать задачу. Пример тому — сильнейшие морозы в первую неделю января этого года, когда во многом, благодаря подготовке и слаженным действиям аварийных бригад, округ пережил этот период без серьезных происшествий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.