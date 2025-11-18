На реутовской котельной № 5 проводят реконструкцию дымовой трубы

На территории котельной № 5 Реутова на Юбилейном проспекте 5а продолжается активный этап строительства новой дымовой трубы. На сегодняшний день смонтированы фундамент площадью около 36 квадратных метров, три пролета каркаса металлической фермы, обеспечивающей безопасность и устойчивость газоотводящих стволов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас на земле строители возводят еще три секции, которые затем поднимут при помощи большого крана и закрепят на проектной отметке. Новая дымовая труба позволит обеспечить более эффективную работу котлов и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

«Будут возведены в ближайшее время еще 3,5 секции дымовой трубы. Мы уже не первый год занимаемся монтажом подобных конструкций, поэтому трудностей не возникает. Одеваемся, утепляемся и работаем — погодные условия нам не помеха», — прокомментировал заместитель начальника МСУ-3 Евгений Савичев.

Котельная № 5 обеспечивает теплом 54 многоквартирных дома и несколько социально значимых объектов. Реконструкция оборудования проходит в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.