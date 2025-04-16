На портале Подмосковья подали более 4 тыс заявок на компенсацию за домашний телефон

С начала года на портале госуслуг Московской области подано более 4 тыс. заявлений на получение ежемесячной денежной компенсации по оплате за стационарный телефон. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Компенсация положена:

ветеранам труда или военной службы;

ветеранам труда предпенсионного возраста — 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины);

лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», не имеющим группы инвалидности.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Субсидии и компенсации». Для получения услуги заявитель должен быть зарегистрирован в Московской области, иметь договор на предоставление абонентского номера телефона и являться собственником помещения, где он установлен. Чтобы оформить ее, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления.

Услуга предоставляется в течение 5 рабочих дней. Решение поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.