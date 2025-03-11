На портале «Добродел» можно подать заявление на подготовку техпаспорта помещения

Жители Московской области могут подать заявление на подготовку технического паспорта помещения в мобильном приложении Добродел. Онлайн-услугой воспользовались более 1,8 тыс. раз, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Технический паспорт помещения — документ, который содержит общие технические характеристики о квартире и здании, в котором она находится. Обновлять в нем данные нужно, если в квартире сделана перепланировка или переустройство.

Услуга доступна в приложении Добродел в разделе «Услуги» — «Все услуги» — «Дом ЖКХ» — «Подготовка технического паспорта». Чтобы ее получить, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Для подачи заявление понадобится: заявка на выполнение работ по технической инвентаризации помещения и действующая выписка из ЕГРН, полученная не ранее чем за 10 рабочих дней до подачи запроса или документ, подтверждающий право собственности.

Услуга предоставляется платно в течение 15 рабочих дней. Стоимость определяется индивидуально в зависимости от адреса и площади объекта недвижимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.