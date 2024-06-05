сегодня в 16:27

На подмосковных КПО определены лидеры выборки вторичного сырья за неделю

На КПО Подмосковья в штатном режиме проходит сбор и сортировка отходов более чем по 40 компонентам. До 70% отходов идет на переработку — 10-15% вторсырье, 30% компостируется в техногрунт, 25% направляется на топливо из отходов (в зависимости от спроса), сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Сортировочные линии заводов, станции компостирования, участок заготовки топливной фракции, очистные сооружения функционируют в штатном режиме.

На КПО «Нева», расположенном в городском округе Солнечногорск, с 23 по 30 мая лидерами выборки вторичного сырья стали ПЭТ-микс, три вида стекла (прозрачное, цветное), ПВД пленки, картон и макулатура.

С 23 по 30 мая на КПО «Восток», расположенном в городском округе Егорьевск, лидерами выборки вторичного сырья стали ПЭТ тара микс, ПЭТ прозрачный (бутылка для воды), картон, тетрапак, жесть пакетированная, жесть россыпью, прозрачное и цветное стекло, прозрачная и черная пленка ПВД, полипропилен.

Производственная программа предупредительного ремонта и технического обслуживания всего оборудования комплексов выполняется в соответствии с графиком и в установленные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.