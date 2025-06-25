сегодня в 18:23

На объектах теплоснабжения в Истре обновляют оборудование

Завершение отопительного сезона стало отправной точкой для замены оборудования на объектах теплоснабжения в Истре, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С 15 мая, как только завершился отопительный сезон, специалисты приступили к плановой подготовке к новому отопительному сезону.

Значительные изменения произошли в нескольких населенных пунктах. В Румянцево установлен современный теплообменник для системы горячего водоснабжения, что повысит качество подачи горячей воды жителям.

В котельной Пречистое выполнена замена электродвигателя на насосе горячего водоснабжения. Это позволит повысить эффективность работы системы и снизить энергопотребление. В Бужарово введена в эксплуатацию новая система химводоподготовки.

Истра также стала объектом внимания специалистов. В котельной № 3 установлен современный солевой насос, а в котельной № 4 проводится монтаж электропривода задвижки. В модульной котельной № 2 поселка Северный ведется установка нового котла.

Параллельно ведутся работы в других населенных пунктах. В котельной Агрогородок заменен рециркуляционный насос № 3, а в модульной котельной деревни Синево обновлен фильтр системы химводоподготовки. Завершаются монтажные работы в котельной Лесхоз 6, где устанавливается новое отопительное оборудование, включая насос, обратный клапан и обвязку теплообменника.

Стоит также сказать, что в котельной д. Лобаново устанавливаются и обвязываются 2 бака по 1 м³ литров для ГВС, а также заменяются два насоса ГВС.

В котельной д. Обушково — устанавливается и монтируется теплообменник, а в котельной К. Маркса специалисты монтируют два котловых насоса и меняют фильтры.

В котельных д. Черная и с. Рождествено заменяются сетевые насосы. В котельной «ДШИ» — проводят замену насоса ГВС и пластин на подогревателе ГВС.

Если говорить про центральные тепловые пункты, то на ЦТП-1 и ЦТП-2 в с. Рождествено обновляют регулирующие клапаны.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.