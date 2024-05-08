На КПО «Нева» и «Восток» Подмосковья определены лидеры выборки вторсырья за неделю

В штатном режиме проходит сбор и сортировка отходов более чем по 40 компонентам. До 70% отходов идет на переработку — 10-15% — вторсырье, 30% — компостируется в техногрунт, 25% — направляется на топливо из отходов (в зависимости от спроса). Сортировочные линии на двух заводах, станции компостирования, участок заготовки топливной фракции, очистные сооружения функционируют в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

На КПО «Нева», расположенном в городском округе Солнечногорск, со 2 по 8 мая лидерами выборки вторичного сырья стали ПЭТ-микс, три вида стекла (прозрачное, цветное), ПВД пленки, картон и макулатура.

Со 2 по 8 мая на КПО Восток, расположенном в городском округе Егорьевск, лидерами выборки вторичного сырья стали ПЭТ тара микс, ПЭТ прозрачный (бутылка для воды), картон, тетрапак, жесть пакетированная, жесть россыпью, прозрачное и цветное стекло, прозрачная и черная пленка ПВД, полипропилен.

Производственная программа предупредительного ремонта и технического обслуживания всего оборудования комплексов выполняется в соответствии с графиком и в установленные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил главе государства Владимиру Путину о том, что на территории Московской области было закрыто 39 полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Сейчас идет активная рекультивация, на 17 объектах этот процесс полностью завершен.