На КПО Нева и Восток определены лидеры выборки вторичного сырья за неделю

На КПО Нева и Восток определены лидеры выборки вторичного сырья за минувшую неделю, сообщили в пресс-служба МинЖКХ Московской области.

В штатном режиме проходит сбор и сортировка отходов более чем по 40 компонентам. До 70% отходов идет на переработку — 10-15% вторсырье, 30% компостируется в техногрунт, 25% направляется на топливо из отходов (в зависимости от спроса). Сортировочные линии на двух заводах, станции компостирования, участок заготовки топливной фракции, очистные сооружения функционируют в штатном режиме.

На КПО Нева, расположенном в городском округе Солнечногорск, с 4 по 11 апреля 2024 года лидерами выборки вторичного сырья стали ПЭТ-микс, три вида стекла (прозрачное, цветное), ПВД пленки, картон и макулатура.

С 4 по 11 апреля на КПО Восток, расположенном в городском округе Егорьевск, лидерами выборки вторичного сырья стали ПЭТ тара микс, ПЭТ прозрачный (бутылка для воды), картон, тетрапак, жесть пакетированная, жесть россыпью, прозрачное и цветное стекло, прозрачная и черная пленка ПВД, полипропилен.

Производственная программа предупредительного ремонта и технического обслуживания всего оборудования комплексов выполняется в соответствии с графиком и в установленные сроки.

На КПО Восток запущены в работу системы по нейтрализации неприятного запаха «мокрый барьер». Теперь она будет работать круглосуточно в автоматическом режиме до наступления осенних заморозков.

«Мокрый барьер» распыляет раствор с ароматом хвои, который создает завесу и уничтожает запах. Пары эфирных масел ускоряют естественные природные процессы, происходящие при биораспаде отходов, очищая воздух.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.