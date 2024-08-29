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На котельных Подольска устанавливают датчики для контроля температуры и давления

В Подольске на очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям рассмотрели подготовку котельных и систем горячего водоснабжения. На котельных устанавливают датчики для дистанционной передачи информации о температуре и давлении теплоносителя. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Оборудование состоит из автономного устройства с датчиком температуры, датчиком давления и системой передачи данных, которое устанавливается в стандартный резьбовой разъем для манометра. Власти округа проверили исполнение ресурсоснабжающими компаниями графика установки оборудования.

На территории округа расположено 93 котельных, сейчас оформляют документы по итогам их подготовки к осенне-зимнему периоду.

До 15 сентября МУП «Подольская теплосеть» закончит гидравлические испытания сетей горячего водоснабжения. Специалисты устранят все неполадки, выявленные в ходе испытаний, и проведут повторные. Уже провели опрессовку сетей центрального отопления.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.