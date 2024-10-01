На котельной в Монино появилось три новых котла

На котельной № 3 в Монино успешно завершены работы по обвязке трех новых котлов «Зиосаб-1000». Весь комплекс работ по установке оборудования был выполнен в течение трех дней. На агрегаты уже установлены горелки, и в настоящее время осуществляется их подключение и настройка, сообщила пресс-служба администрации городского округа Щеклково.

Также проводится подключение котлов к средствам автоматики. Все работы будут завершены в ближайшее время.

Замена сразу трех котлов «Зиосаб-1000» была произведена в рамках программы модернизации оборудования. Новые котлы были установлены вместо отслуживших свой срок агрегатов.

«Зиосаб-1000» представляет собой водогрейный жаротрубный котёл российского производства, оснащённый двухходовой реверсивной топкой. Его теплопроизводительность, как следует из индекса, составляет 1000 кВт. Эти котлы отличаются высокой надёжностью, простотой в эксплуатации и обслуживании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.