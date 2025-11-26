На котельной в Миронцево устанавливают новый котел

Котельную в микрорайоне Миронцево в Солнечногорске капитально ремонтируют. На объекте заменили два котла и приступили к монтажу третьего. Его планируют установить до конца года, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На котельной также обновили теплообменники, газовую линию, автоматику, системы химводоподготовки и деаэратор, отладили программное обеспечение для управление насосным оборудованием и узлами регулирования.

Подрядчиком выступает АО «ГК „ЕКС“. Модернизацию ведут по госпрограмме Московской области.

«В городском округе Солнечногорск при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева реализуют масштабную программу модернизации инженерной инфраструктуры. В 2025 году обновляем оборудование четырех котельных, включая Миронцево, а также строим новые блочно-модульные в Менделеево, Поварово, Хметьево и в городе по улице Рабочей, меняем почти 40 километров теплосетей. Это повышает надежность и качество теплоснабжения для наших жителей», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Котельная Миронцево обеспечивает теплом 4 соцучреждения и 15 многоквартирных домов, а это более тысячи жителей. Также в микрорайоне прокладывают новые сети отопления и горячего водоснабжения, смонтировали порядка 15 км труб.

Кроме того, Миронцево включили в региональную программу модернизации сетей водоснабжения и водоотведения на 2026–2028 годы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.