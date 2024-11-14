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На котельной № 7 в Красногорске приступили к демонтажу участка трубопровода

Реконструкция является важным этапом в улучшении системы теплоснабжения жителей городского округа Красногорск. За прошедший год на котельной № 7 был выполнен значительный объем работ. После завершения реконструкции ее мощность значительно увеличится, что положительно повлияет на качество теплоснабжения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для обеспечения надежного электроснабжения после завершения реконструкции на территории котельной установили передвижную электростанцию.

Начаты работы по демонтажу участка трубопровода и установке перемычек во вводно-распределительном устройстве напряжением 0,4 кВ.

Реконструкция котельной № 7 является важным шагом в улучшении системы теплоснабжения в Красногорске. Она позволит обеспечить жителей округа качественным и надежным отоплением и горячей водой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.