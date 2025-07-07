Эксперты РЭО обсудили с Таиландом сотрудничество в сфере экологии

Специалисты Российского экологического оператора (РЭО) приняли участие в третьем заседании Российско-Таиландской Рабочей группы по охране окружающей среды, которое прошло в Бангкоке, сообщила пресс-служба оператора.

«Первое, что подчеркнули во время заседания, — это значимость развития института расширенной ответственности производителя (РОП). В настоящее время этот механизм в Таиланде находится на этапе утверждения. Представители таиландской стороны проявили интерес к опыту российского регулятора и заявили о намерении сотрудничать с РЭО по разработке перечня попадающих под РОП отходов и методов расчета ставок экологического сбора»), — рассказали в пресс-службе РЭО.

Кроме того, участники обсудили обмен технологиями, включая переработку пластика, и поделились опытом регулирования сферы обращения с отходами. Отдельно затронули вопрос перехода к экономике замкнутого цикла в обеих странах.

Еще одной важной темой стал мониторинг выбросов парниковых газов от объектов, связанных с отходами.

Сотрудничество российских и таиландских экспертов будет способствовать укреплению экологического партнерства между странами и устойчивому развитию их экономик.

РЭО — публично-правовая компания, учрежденная Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — создание комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений — формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить 100%-ю сортировку ТКО, сокращение их захоронения до 50% и переработку не менее 25% отходов во вторичное сырье.