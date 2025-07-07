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Бесплатные юридические консультации будут проводиться в Лотошине 8 июля

8 июля с 11:00 до 14:00 в рамках проведения Недели правовой помощи ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских (День любви, семьи и верности) юристы ГКУ Московской области «Государственное юридическое бюро по Московской области», совместно с представителем Московской областной коллегии адвокатов, а также профильными сотрудниками администрации муниципального округа Лотошино будут проводить бесплатные юридические консультации на Мобильном офисе — «Юрмобиле». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Консультации пройдут по адресу: пгт. Лотошино, ул. Центральная, д. 18 (центральная площадь).

Мобильный офис — это новый формат юридической помощи для жителей Московской области. Он удобнее — не нужно заранее записываться на консультацию, а благодаря возможности перемещаться нет привязки к одному месту.

Консультации также могут получить участники СВО, а также члены их семей.

Подробности по телефону: 8 (496)287-07-80.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.