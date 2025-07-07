Фермеров Подмосковья отметили наградами за вклад в развитие отрасли

С 3 по 5 июля в Волгоградской области прошла выставка «Всероссийский день поля — 2025», организованная Минсельхозом РФ. Мероприятие объединило участников отечественного агропрома: представителей федеральных и региональных органов власти, отраслевых ассоциаций и бизнеса, сельхозтоваропроизводителей и фермеров из разных регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что в рамках выставки под председательством министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут прошел форум «Развитие малого агробизнеса». Участники обсудили создание условий для его стабильной работы и совершенствование механизмов господдержки. В завершение дискуссии состоялось награждение представителей фермерского сообщества. Так, благодарственными письмами «За многолетний добросовестный труд в системе АПК» отмечены 4 подмосковных фермерских хозяйства.

Среди награжденных — Друганина Ольга, руководитель «Аннушкиной фермы» из Можайска. Здесь содержатся козы и сельскохозяйственная птица, а основным видом деятельности является переработка мясной и молочной продукции. Отмечена Федорова Наталья, глава эко-фермы «Ого-род» в Серпухове. Хозяйство производит уксус, пастилу, мармелад, сиропы и морсы, выращивает яблоки, малину и ежевику. Кроме этого, награду вручили главе К (Ф)Х Федоровой Тамаре, занимающейся разведением коз молочного направления вблизи деревни Щельпино в Воскресенске. А также — Губакиной Марии, главе К (Ф)Х «Золино» из Клина — на ферме развивают пчеловодство: здесь содержится 120 пчелосемей и производят 11 центнеров меда в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Только за 9 месяцев 2024 года мы произвели 129,5 тыс. тонн сыра. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.