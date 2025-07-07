В Жуковском на улице Ломоносова укладывают новое асфальтовое покрытие

В Жуковском идет завершающий этап ремонта улицы Ломоносова. Специалисты приступили к укладке финального слоя асфальта на участке протяженностью 461 метр. После завершения этих работ подрядчик нанесет свежую дорожную разметку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Общая площадь обновляемого покрытия составляет 4 170 квадратных метров, включая 3 160 «квадратов» проезжей части и 1 010 — пешеходных зон. Особое внимание уделяется качеству материалов и соблюдению технологических норм, чтобы новое покрытие прослужило долгие годы.

Это уже второй масштабный дорожный проект в городе с начала сезона. Ранее был полностью отремонтирован Коммунальный проезд. В ближайших планах муниципалитета — обновление улиц Семашко (от Дзержинского до Фрунзе) и Садовой.

Администрация городского округа Жуковский просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать правила проезда и прохода через ремонтные участки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.