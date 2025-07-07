Спортсмен Чехова стал чемпионом Европы по пауэрлифтингу

Сергей Задков из Чехова выступил на II открытом чемпионате Европы по пауэрлифтингу WPC/WPSO/WAO. Спортсмен зафиксировал 200 кг в жиме лежа без экипировки в категориях с допинг-контролем и без, а также стал абсолютным чемпионом в обоих дивизионах. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее спортсмен установил мировой рекорд, подняв 280 кг в жиме лежа на десятом чемпионате мира по пауэрлифтингу в весовой категории до 82,5 кг — это принесло ему первое место и статус одного из мировых лидеров в дисциплине. Кроме того, он выиграл золото в категории до 82,5 кг в жиме лежа в однослойной экипировке, установив рекорд России.

Несмотря на серьезные спортивные достижения, Сергей Задков успешно совмещает тренировки с семьей — он воспитывает троих детей. «Помимо спорта времени мало на что хватает, потому что воспитываю троих детей, все свое личное время стараемся уделить на развитие детей. Также путешествовать еще любим», — отметил спортсмен.

Сергей Задков продолжает держать высокую планку в пауэрлифтинге, подтверждая статус одного из лучших атлетов России и Европы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.