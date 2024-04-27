На коллегии МинЖКХ МО обсудили законодательное регулирование в сфере ЖКХ

Председатель комитета по строительству, энергетике и ЖКХ Мособлдумы Игорь Коханый рассказал о законодательном регулировании в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В ходе своего доклада особо отмечена работа депутатского корпуса по внесению изменений и совершенствование закона «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В части поддержанных инициатив в федеральном законодательстве обозначены: возможность голосования на общих собраниях собственников помещений МКД в электронном формате в МФЦ; возможность направления ЕПД по взносам на капремонт в электронном формате; увеличение порогового уровня собираемости взносов на капремонт по спецсчетам с 50 до 85%.

В силу принятого федерального закона с 1 июля 2024 года отменяется комиссия за перечисление платы за жилищное помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное и/или неполное внесение платы за жилищное помещение и коммунальные услуги для социально незащищенных категорий граждан.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.