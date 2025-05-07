На Касимовском шоссе в Егорьевске идет капитальный ремонт котельной

Один из ключевых объектов теплоснабжения в муниципалитете — котельная на Касимовском шоссе. Она обслуживает 1, 2, 3 и 4 микрорайоны, часть ул. Механизаторов, 180 многоквартирных домов и 18 социальных объектов (школы, детские сады, поликлиника № 2, почтовые отделения). От работы котельной зависит комфорт почти 28 тысяч жителей.

Глава муниципалитета Дмитрий Викулов Вместе с председателем Совета Депутатов Михаилом Лавровым посетили котельную, чтобы проверить ход капитального ремонта.

«В прошлом году мы уже обновили один из котлов, в этом — продолжаем работу. Современное оборудование не только надежнее, но и экономичнее, что в итоге положительно скажется на обслуживании. Наша цель — стабильное и качественное тепло для каждого дома!» — отметил глава м. о. Егорьевск Дмитрий Викулов.

В рамках капитального ремонта заменят котел ПТВМ и 4 циркуляционных насоса, автоматизируют систему управления для повышения надежности. Постепенно внедряются энергоэффективные технологии, чтобы снизить расходы и повысить качество услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.